ربيع: التعويضات المستحقة لقناة السويس بأزمة السفينة الجانحة تصل إلى مليار دولار

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن حجم التعويضات المستحقة لقناة السويس عن أزمة السفينة الجانحة قد يصل إلى أكثر من مليار دولار، لافتًا إلى أن التعويضات ستكون عن العمل المتواصل للكراكات والقاطرات وكذلك عن تعطيل حركة الملاحة بالقناة طوال الـ 6 أيام التي علقت بها السفينة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن السفينة أيفير جيفين متواجدة حاليًا بالبحيرات المرة، مشيرًا إلى تحرك القوافل المحتجزة في تمام الساعة السداسة بعد تعويم السفينة الجانحة.

وأشار إلى أنه تم عبور 113 سفينة أول أمس و81 أخرين عبروا أمس، ذاكرًا أن عدد السفن المحتجزة المتبقية حاليًا 179 سفينة.

وذكر أن السفن تتوافد بكثرة حاليًا على القناة بعد حل أزمة السفينة الجانحة، ما يثبت أن الحديث عن الممرات الملاحية البديلة ستعمل على انحسار دور قناة السويس غير صحيح، معقبًا: «أنا دلوقتي مش ملاحق على المراكب وشغالين 24 ساعة».

وأوضح أن التحقيقات في أزمة السفينة الجانحة بدأت اليوم من خلال الاطلاع على الصندوق الأسود للسفينة ومعاينة ماكيناتها، مضيفًا أن لجنة التحقيق تضم نحو 5 أشخاص من بينهم فردًا بحريًا وأخر متخصص في تجارة قانونية واستشاري خبير تعويضات.