قال الدكتور نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن الدكتور أسامة هيكل، وزير الإعلام أساء التقدير لرفضه تلبية استدعاء مجلس النواب له للمرة الثانية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الثلاثاء، أن النواب أصابهم حالة من الذهول بعد اعتذار وزير الإعلام عن عدم الحضور، مشيرًا إلى أن ما يقوم به الوزير مراوغة سياسية.

وتساءل عن أسباب هروب وزير الإعلام من استدعاء مجلس النواب، ذاكرًا أنه يملك مستندات بفساد مالي وإداري بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وتابع: «تعلمت من الدكتور أسامة هيكل درسًا قاسيًا وهو أن المسؤول لابد وأن يحترم الأمانة التي منحها الشعب له»، مشيرًا إلى أن المجلس يتجه الآن لسحب الثقة من الوزير.

وأوضح أن النواب في انتظار تحديد موعد جلسة استجواب وزير الإعلام، ليتقدم خلالها بالمذكرة الشارحة للاستجواب، مضيفًا أنه في حالة تقدم الوزير باستقالته ينتهي أمر الاستجواب.

