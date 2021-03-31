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باكستان تستأنف التجارة مع الهند في خطوة نحو تطبيع العلاقات

إسلام آباد (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 31 مارس 2021 - 3:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 مارس 2021 - 3:52 م

أعلنت باكستان، اليوم الأربعاء، استئناف التجارة مع الهند، في أول خطوة رئيسية باتجاه تطبيع العلاقات المتوترة بين الجارتين النوويتين.

ووافقت لجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة، وهي أعلى هيئة لاتخاذ القرار، في اجتماع على استيراد السكر الأبيض والقطن من الهند.

وقال وزير المالية، حماد أزهر، للصحفيين بعد الاجتماع: "قررنا السماح باستيراد السكر والقطن من الهند".

وأضاف وزير المالية أنه تم السماح للقطاع الخاص باستيراد 5ر0 مليون طن من السكر من الهند، مضيفا أن أسعار السكر في الهند أقل.

وقال الوزير إن المحاصيل المحلية الرديئة وزيادة الطلب من قطاع النسيج، دفعا الحكومة أيضا للسماح باستيراد القطن من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من الهند.

ويأتي القرار بعد أيام من إعراب رئيسي وزراء البلدين عن رغبتهما في إقامة علاقات سلمية في خطابات متبادلة.

وكانت الهند وباكستان بدأتا يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي مباحثات شملت حقوق المياه في نهر السند، حيث يعد اللقاء خطوة مهمة نحو إصلاح العلاقات الثنائية بين الدولتين الجارتين.

وعقد الاجتماع، الذي استمر يومين، ويجرى سنويا عادة، بعد توقف دام أكثر من عامين.

وكان آخر لقاء قد عقد في مدينة لاهور الباكستانية في أغسطس 2018.

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