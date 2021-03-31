﻿السماح للشركات الخاصة في إيران باستيراد لقاحات فيروس كورونا

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إنه يمكن للشركات الخاصة الآن استيراد لقاحات فيروس كورونا، وذلك في الوقت الذي تحاول فيه البلاد التغلب على المشاكل المتعلقة بتأمين جرعات كافية لتطعيم المواطنين.



وأشار روحاني إلى أنه لن يتم إعطاء جرعات اللقاحات المستوردة من جانب الشركات الخاصة مجانا، على عكس الجرعات التي تقدمها الحكومة. كما سوف يمكن للشركات فقط التي توافق عليها وزارة الصحة باستيراد اللقاحات.



وكان روحاني قد قال الأسبوع الماضي إن إيران تواجه مشاكل متعلقة باستيراد كميات كافية من اللقاحات، ويرجع ذلك بصورة أساسية للعقوبات الأمريكية المتعلقة بالبرنامج النووي. وصعبت هذه العقوبات على إيران نقل الأموال للخارج.



وقد قامت إيران حتى الآن باستيراد مليوني جرعة لقاح من الصين والهند وروسيا، وهى تكفي فقط لتطعيم الأطباء وأفراد الرعاية الطبية وبعض الأشخاص في دور رعاية كبار السن وجامعي القمامة.



وتقول وزارة الصحة إنها تأمل في أن تتمكن من تطعيم جميع السكان وعددهم 83 مليون نسمة بحلول أغسطس المقبل مجانا. ويعتمد جزء من هذه الخطة على اللقاحات المصنعة محليا، والتي مازلت في مرحلة الاختبار.



وسجلت إيران 9ر1 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة ونحو 62 ألف حالة وفاة.