** نسمع أخبار خاطئة كثيرة على منتخب مصر ولا نتحدث لعدم إثارة الأزمات وردنا يكون في الملعب

** الأزمات ليست موجودة في المنتخب من الأساس ولكن عند تداولها نضحك على ضمائر الناس

** أطالب بالدعم والمساندة لأنه في النهاية إسم وسمعة منتخبنا الوطني

تعجب أحمد أيوب، المدرب العام للمنتخب الوطني، من كم الشائعات التي أحاطت بالفريق قبل خوض مباراتي كينيا وجزر القمر بتصفيات أمم إفريقيا.

وذكرت بعض وسائل الإعلام أن هناك أزمات بين لاعبي منتخب مصر وكان أبرزها شارة القيادة التي أثارت جدلا واساعا بالإضافة إلى رفض محمد النني إجراء عمليات التسخين في مباراة كينيا بتصفيات أمم إفريقيا.

وقال أحمد أيوب في تصريحات خاصة لـ«الشروق»: «في المنتخب لا توجد أي أزمة وهذا واضح للجميع من خلال الأداء والنتيجة التي فوزنا بها على جزر القمر».

وأضاف: «عندما نسمع أن هناك أزمة في المنتخب نضحك على الضمائر خاصة أنها قبل مباريات هامة، وكلها أخبار خاطئة وليس لها أساس من الصحة».

وأبدى أحمد أيوب استيائه الشديد .. قائلا: «هناك من قال أن النني رفض إجراء عمليات التسخين.. أين حصلت على معلوماتك؟ وما الفائدة من هذه الأخبار الخاطئة».

وأشارمدرب المنتخب إلى أنه ليس لديه أي مانع من النقد الفني .. قائلا: "لا مانع من أي نقد فني لأنه وارد أن تكون هناك أخطاء هذا وضع طبيعي لكن أخبار وأزمات ليس لها أساس من الصحة لمصلحة من؟ هل يكون «الترند» على حساب وسمعة اسم مصر؟».

ورد أيوب على سؤال «الشروق» ما سر تحول أداء المنتخب أمام جزر القمر .. مجيبا: «نجحنا في مصالحة الجماهير بعد الفوز على جزر القمر، وقدمنا أداء أكثر من رائع بشهادة الجميع».

وواصل: «اللاعبون حققوا الهدف وهو التأهل من كينيا ولكن أرادوا مصالحة الجماهير وتحسين الأداء والصعود كأول المجموعة».

وكشف أيوب: «في المعسكر الأخير كانت هناك حالة من الانسجام بين اللاعبين وقدمنا أداء مميز، ووصول المحترفين في توقيت متأخر يؤثر على حالة الانسجام بين اللاعبين».

وطالب أحمد أيوب جماهير المنتخب بالمساندة التي اعتادوا عليها مسبقا، مشيرا إلى أن الجميع يريد الفوز دائما لمنتخبنا لأننا في النهاية مصريين.

واختتم المدرب العام للمنتخب حواره لـ «الشروق» .. قائلا: «نركز على التأهل للمونديال أولا وبعدها نرتب طموحاتنا ببطولة كأس الأمم الإفريقية».

منتخب مصر واجه أزمات عديدة خلال معسكر المنتخب استعدادا لمواجهة كينيا وجزر القمر، بعد مباراة كينيا والتي أنتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، ذكرت بعض وسائل الإعلام أن محمد النني رفض إجراء عمليات التسخين وأنه غير راض عن عدم مساركته بشكل أساسي في المباراة التي بدأ فيها السولية بجوار طارق حامد.

منتخب مصر حقق فوزا غاليا على جزر القمر بنتيجة 4-0، في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون يناير 2022.

واحتل منتخب مصر صدارة المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة، فيما تواجد جزر القمر في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

وتأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية بعدما تعادل مع كينيا الخميس الماضي، بهدف لكل فريق، وصعد من المجموعة أيضا جزر القمر.