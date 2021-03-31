 الجيش الجزائري: إحباط محاولات هجرة غير شرعية وضبط 352 شخصا - بوابة الشروق
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الجيش الجزائري: إحباط محاولات هجرة غير شرعية وضبط 352 شخصا

وزارة الدفاع الجزائرية
وزارة الدفاع الجزائرية
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 31 مارس 2021 - 6:33 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 مارس 2021 - 6:33 م

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية ، اليوم الأربعاء ، إحباط محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 197 شخصا كانوا على متن قوارب بعدة ولايات بالإضافة إلى توقيف 155 مهاجرا من عدة جنسيات في 5 ولايات.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأربعاء، أن قوات حرس السواحل تمكنت من إحباط محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 197 شخصا كانوا على متن قوارب بولايات الشلف وتيبازة (شمال) ووهران وعين تموشنت ومستغانم وتلمسان (شمال غرب).

وأضاف البيان أنه تم توقيف 155 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة من بينهم 10 مغاربة بكل من برج باجي مختار وأدرار وإن أمناس (جنوب) وتلمسان (شمال غرب) والبيض (وسط).

وأضاف البيان أن قوات الجيش بالتنسيق مع مختلف أجهزة الأمن، وقفت 33 تاجر مخدرات وضبط كميات كبيرة من المخدرات تقدر بـ16 قنطارا و74,5 كيلوجرام.

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