أمريكا تعلن تلقي 335 مليون دولار من السودان كتعويضات لضحايا تفجيرات

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء أن واشنطن تلقت 335 مليون دولار من الخرطوم كتعويضات لضحايا تفجيرات سفارتي أمريكا في كينيا وتنزانيا والمدمرة كول ومقتل موظف أمريكي.

وجاء في بيان من الخارجية الأمريكية تلقته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ):"يسرنا أن نعلن أن الولايات المتحدة قد تلقت 335 مليون دولار من السودان لتعويض ضحايا تفجيرات السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا في عام 1998 والمدمرة الأمريكية يو إس إس كول في عام 2000، وكذلك مقتل موظف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جون جرانفيل في عام 2008".

وتابعت الخارجية الأمريكية"أن الحصول على تعويضات لهؤلاء الضحايا كان على رأس أولويات وزارة الخارجية الأمريكية، ونأمل أن يساعدهم ذلك في إيجاد بعض الحلول للمآسي الرهيبة التي حدثت".

وأضاف البيان"أحالت وزارة الخارجية إلى الكونجرس في الأسبوع الماضي شهادة وزير الخارجية بشأن استعادة الحصانات السيادية للسودان بموجب قانون تسوية مطالبات السودان الصادر في كانون أول/ديسمبر الماضي".

وأوضح البيان "نحن نقدر جهود السودان البناءة خلال العامين الماضيين للعمل معنا لحل هذه المطالبات العالقة منذ فترة طويلة. تستطيع العلاقات بين الولايات المتحدة والسودان أن تبدأ فصلا جديدا الآن وقد أصبحت هذه العملية الصعبة وراءنا. ونحن نتطلع إلى توسيع علاقتنا الثنائية ومواصلة دعمنا لجهود الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية لتحقيق الحرية والسلام والعدالة للشعب السوداني".