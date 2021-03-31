أوكرانيا تسجل أكثر من 11 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا و407 وفيات خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة الأوكرانية 11 ألفاً و226 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد-19، و407 حالات وفاة ناجمة عنه خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكتب وزير الصحة ماكسيم ستيبانوف في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وأوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية اليوم الأربعاء: أنه تم تسجيل 11 ألفا و226 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في أوكرانيا حتى 31 مارس ، وعلى وجه التحديد أصيب 491 طفلاً و335 من العاملين الصحيين بكوفيد-19".

وبحسب الوزير، تم تسجيل 407 حالات وفاة و 6405 حالات تعاف وخمسة آلاف و558 حالة دخول للمستشفيات في أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد إصابات كوفيد-19 التي سجلتها أوكرانيا منذ بداية الجائحة إلى مليون و674 ألفا و168 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 32 ألفا و825 حالة وفاة، وبلغ عدد المتعافين مليون و313 ألفاً و481 شخصاً.