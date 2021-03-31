شركة نتفليكس تحذف محتوى متعلق بالمخدرت من شبكتها بسنغافورة

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قامت شركة نتفليكس بحذف محتوى متعلق بالمخدرات من شبكتها في سنغافورة، بعد شكاوى من جانب هيئة تنظيمية حكومية.

وقالت نتفليكس في أحدث تقاريرها البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة إنها "انصاعت" مرتين خلال عام 2020 لمطالب هيئة التنمية الاعلامية "إنفوكوم" بحذف مسلسل "كوكد وز كانباس" وفيلم آخر.

وجرى حذف المسلسل والفيلم في مايو وأغسطس الماضيين، وتم فقط في سنغافورة، التي كانت إحدى دولتين فقط بجانب تركيا، تقدمت بمثل هذه الطلبات لنتفليكس.

وتعرف سنغافورة، الدولة-المدينة الغنية التي يبلغ تعداد سكانها 7ر5 مليون نسمة، بتعاملها الصارم مع استخدام أو تهريب المخدرات.

ووفقا لمنظمة العفو الدولية، تعد سنغافورة واحدة من أربع دول تفرض عقوبة الإعدام بحق مرتكبي الجرائم التي تتعلق بالمخدرات.