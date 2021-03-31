انطلاق النسخة الأولى من مهرجان طهاة قطر أبريل المقبل

أعلن المجلس الوطني للسياحة في قطر اليوم الأربعاء عن تنظيم النسخة الأولى من مهرجان طُهاة قطر، الافتراضي، في الفترة من أول أبريل، وحتى 12 مايو المقبلين.

وقال المجلس والخطوط الجوية القطرية المشاركة في تنظيم المهرجان، في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) نسخة منه اليوم الأربعاء، إن مهرجان طُهاة قطر سيشهد مشاركة 25 مطعماً عالميًا فاخراً، وعددًا من الأسماء المعروفة من كبار الطهاة من العالم وقطر.

وأشار، إلى أن الطهاة المشاركين أعدوا قوائم طعام خاصة لشهر رمضان الكريم، ستكون متاحة للجمهور .

وأعرب أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، عن سعادته بشراكة الطيران الرسمي لهذه المبادرة الإبداعية التي تبرز التنوّع والمواهب الفريدة في مجال الطهي في دولة قطر.

ودعا جميع المقيمين في قطر إلى اغتنام هذه الفرصة الفريدة للاستمتاع بفنون الطهي من مختلف أنحاء العالم، والتي يقوم بإعدادها كبار الطهاة في قطر.