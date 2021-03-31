الرقابة المالية في سويسرا ترفع حظر صفقات الاستحواذ عن مجموعة جوليوس باير

أعلنت هيئة الرقابة المالية في سويسرا، اليوم الأربعاء، رفع حظر الدخول في صفقات استحواذ الذي فرضته على مجموعة جوليوس باير المصرفية السويسرية في فبراير الماضي، بعد أن أدت تلك الصفقات إلى زيادة كبيرة في مخاطر تشغيل الشركة وتعقد هيلكها المؤسسي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن قرار رفع الحظر جاء بناء على تقرير المراجعين الذين كلفتهم هيئة الرقابة المالية بإعداده عن أوضاع الشركة حاليا.

في الوقت نفسه، تعتزم هيئة الرقابة المالية مواصلة متابعة أداء جوليوس بير حتى يتم التأكد من تطبيق كل الإجراءات المتفق عليها للحد من مخاطر التشغيل وتبسيط الهيكل المؤسسي من خلال وجود مراجع مفوض بمراقبة أداء الشركة وإجراءات رقابية إضافية.

يذكر أن مجموعة جوليوس باير المصرفية من المؤسسات المصرفية متوسطة الحجم في سويسرا وتأسست عام 1890 ومقرها في مدينة زيوريخ. وتصل قيمة الأصول التي تديرها المجموعة حاليا إلى نحو 402 مليار فرنك سويسري (426 مليار دولار).