التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي ينمو بمعدل أسرع منذ سبتمبر

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أصدرت مؤسسة "ايه دي بي" لمعالجة الرواتب تقريرا اليوم الأربعاء يظهر نموا قويا في وظائف القطاع الخاص الأمريكي في مارس، ما يعكس جزئيا زيادة في التوظيف في صناعة الترفيه والضيافة.

وقالت "ايه دي بي" إن التوظيف في القطاع الخاص زاد بواقع 517 ألف وظيفة في مارس مقابل176 ألف وظيفة في فبراير.

وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا أن يرتفع التوظيف بواقع 550 ألف وظيفة مقارنة بإضافة 117 ألف وظيفة كان تم الإبلاغ عنها في الأساس في الشهر السابق.

وعكست الزيادة في وظائف القطاع الخاص في مارس نموا وظيفيا أقوى منذ زيادة الوظائف بواقع 821 ألف وظيفة في سبتمبر الماضي.

وأفاد التقرير بأن التوظيف في قطاع تقديم الخدمات ارتفع بواقع 437 ألف وظيفة يعكس جزئيا زيادة 169 ألف وظيفة في قطاع الترفيه والضيافة.

وارتفع التوظيف في قطاع انتاج البضائع أيضا بواقع 80 ألف وظيفة وسط نمو الوظائف في كل من صناعتي التصنيع والبناء.

ويتوقع خبراء الاقتصاد حاليا أن يرتفع التوظيف بواقع 639 ألف وظيفة في آذار/مارس بعد زيادة بواقع 379 ألف وظيفة في شباط/فبراير. ومن المتوقع أن ينخفض معدل البطالة إلى نسبة 6 % من 2ر6 %.