عضو في مجلس السيادة: اتفاق جوبا للسلام صناعة سودانية إفريقية

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان محمد حسن التعايشي، أن اتفاق جوبا لسلام السودان كان صناعة سودانية إفريقية، أكدت قدرة الأفارقة على تحقيق السلام ورعايته تحقيقًا لشعار المشكلات الإفريقية تُحل بالمبادرة الإفريقية.

ومنح اتحاد التلفزة الخاصة بإفريقيا، محمد حسن التعايشي، درع القيادة لجائزة السلام الإفريقي التشجيعي الأول للعام ٢٠٢٠، لدوره الريادي في تحقيق السلام والعبور بملفات التفاوض إلى مرحلة التوقيع على اتفاق جوبا لسلام السودان.

وقال التعايشي، في كلمته خلال حفل التكريم مساء اليوم الثلاثاء، "سنعمل جاهدين لتنفيذ اتفاق جوبا على أرض الواقع، وسنسعى وبكل جدية لينضم من تبقى لركب السلام، حتى ينعم السودان بالأمن والاستقرار والرفاه"، مشيدًا بجهود دولة جنوب السودان في توقيع اتفاق السلام، ومؤكدًا متانة العلاقات الأخوية بين شعبي السودان وجنوب السودان.

ودعا التعايشي، إلى ضرورة إيقاف الحروب ومعالجة جذور المشكلات التي قادت إليها، مع ضرورة تبني سياسات حازمة وصارمة لتجريد السلاح من جميع المجموعات، عدا القوات النظامية.

وحث القادة الأفارقة على أهمية الالتزام بمبادئ الحكم الرشيد الذي يحقق المشاركة والحرية وصيانة حقوق الشعوب على أسس المساواة التي تقوم على العدالة، وبناء نُظم شفافة ورشيقة تعالج الترهل والفساد المؤسس، بجانب الالتزام الصارم بالسياسات الخضراء التي تلتزم بجميع المعاهدات الدولية، من أجل البيئة وحماية الموارد الطبيعية من التدمير.

وأضاف أن الحروب الأهلية في إفريقيا لم تقض على الشعوب وحدها، بل دمرت معها أيضا الموارد الطبيعية التي زادت حدة الصراع من أجل الحصول عليها، حتى أصبح ليس ممكنا بناء سلام مستدام في الفترة الحالية دون وضع حد للتدهور البيئي وصيانة الموارد الطبيعية.