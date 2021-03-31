حبس المتهم بقتل موظف في الهرم بسبب علاقة جنسية بينهما 4 أيام

أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة، بحبس المتهم بقتل موظف، على يد صديقه، بسبب ممارسة الجنس مع شخص غيره بمنطقة الهرم 4 أيام ذمة التحقيقات، وعرضه على الطب الشرعي.
وكشف مصدر أمني لـ"الشروق" تفاصيل مقتل موظف يرتدي باروكة حريمي، بطعنة نافذة في القلب ليلقى مصرعه في الحال متأثر بإصابته بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة.
وأفاد المصدر أن المجني عليه كان على علاقة جنسية مثلية مع المتهم في السر، وكان بينهما قصة حب طويلة لا يعلمها إلا أصدقاؤهما فقط، فكان المتهم والمجني عليه يذهبان إلى شقة في منطقة الهرم سويا من وقت لآخر.
وأضاف أن المتهم شك في سلوك المجني عليه بأنه يمارس علاقة جنسية مثلية مع شخص آخر من أصدقائهما، فتوجه إلى المجني عليه وواجهه بالأمر، ونفى وجود علاقة جنسية مع آخر في بداية الحديث ومع تطور الأمر حدثت مشادة كلامية ليعترف المجني عليه بحبه لصديق لهما، واعترف له أنه مارس الجنس معه أكثر من مرة، ليستشيط المتهم غاضبا، ويأخذ سلاحا أبيضا (سكين) ويطعن الضحية طعنة نافذة في القلب ليلقى مصرعه في الحال.
كان قسم شرطة الهرم تلقى بلاغا بالعثور على جثة موظف يرتدي باروكة وملابس حريمي وبه طعنة نافذة في القلب، وانتقل ضباط مباحث الهرم وبصحبتهم القوة المرافقة إلى محل الواقعة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة وحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.