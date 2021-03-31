حبس المتهم بقتل موظف في الهرم بسبب علاقة جنسية بينهما 4 أيام

أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة، بحبس المتهم بقتل موظف، على يد صديقه، بسبب ممارسة الجنس مع شخص غيره بمنطقة الهرم 4 أيام ذمة التحقيقات، وعرضه على الطب الشرعي.

وكشف مصدر أمني لـ"الشروق" تفاصيل مقتل موظف يرتدي باروكة حريمي، بطعنة نافذة في القلب ليلقى مصرعه في الحال متأثر بإصابته بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

وأفاد المصدر أن المجني عليه كان على علاقة جنسية مثلية مع المتهم في السر، وكان بينهما قصة حب طويلة لا يعلمها إلا أصدقاؤهما فقط، فكان المتهم والمجني عليه يذهبان إلى شقة في منطقة الهرم سويا من وقت لآخر.

وأضاف أن المتهم شك في سلوك المجني عليه بأنه يمارس علاقة جنسية مثلية مع شخص آخر من أصدقائهما، فتوجه إلى المجني عليه وواجهه بالأمر، ونفى وجود علاقة جنسية مع آخر في بداية الحديث ومع تطور الأمر حدثت مشادة كلامية ليعترف المجني عليه بحبه لصديق لهما، واعترف له أنه مارس الجنس معه أكثر من مرة، ليستشيط المتهم غاضبا، ويأخذ سلاحا أبيضا (سكين) ويطعن الضحية طعنة نافذة في القلب ليلقى مصرعه في الحال.

كان قسم شرطة الهرم تلقى بلاغا بالعثور على جثة موظف يرتدي باروكة وملابس حريمي وبه طعنة نافذة في القلب، وانتقل ضباط مباحث الهرم وبصحبتهم القوة المرافقة إلى محل الواقعة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة وحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.