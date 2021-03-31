الحبس سنة لمتهم بتزوير تراخيص البناء بالمعادي

قضت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 24 جنايات، اليوم الأربعاء، بمعاقبة متهم بتزوير تراخيص البناء بالمعادي، بالحبس لمدة سنة، وذلك في القضية رقم 3222 لسنة 2019.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محي الدين وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد علي ومحمد فاروق.

وأحالت النيابة العامة المتهم "ك.ا" لاتهامه بالتزوير في التراخيص التي تصدرها الأحياء، بعدما أصدرت أمرا بالمنع من مغادرة البلاد وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر والقبض عليه فور محاولته الخروج من البلاد.

وخاطبت النيابة العامة نقابة المحاميين بمنع المذكور من ممارسة المهنة لارتكابه العديد من الجرائم.