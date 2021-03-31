الادعاء الألماني يدرس صلة اليمين المتطرف باختلاس ذخيرة من مستودعات جهاز أمني

يحقق الادعاء العام الألماني في صلة اليمين المتطرف بواقعة اختلاس ذخيرة من مستودع تابع لمكتب مكافحة الجريمة في ولاية سكسونيا شرقي ألمانيا.

وقالت نيكولا جايسلر، المتحدثة باسم الادعاء العام، في دريسدن اليوم الأربعاء:" في الوقت الراهن يجري تحليل أدلة الإثبات الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين، لكن هذا سيستغرق بعض الأيام بالتأكيد".

واوضحت جايسلر أن الادعاء يدرس علاقة هذه القضية بجماعة "نوردكرويتس" التي كانت تقديرات سابقة لوزارة الداخلية في ولاية مكلنبورج-فوربومرن أشارت إلى أنها جماعة يمينية متطرفة.

وكان قد تم الإعلان أمس الثلاثاء عن إجراء تحقيقات للادعاء العام الألماني ومكتب مكافحة الجريمة في سكسونيا مع 17 موظفا في وحدة خاصة تابعة للمكتب حيث تم اتهام قائد الفرقة وثلاثة من مدربي الرماية باختلاس ما لا يقل عن 7000 طلقة ذخيرة من مخازن الخدمة في /نوفمبر 2018 واستخدامها في تدريب رماية خاص في وحدة رماية بمدينة جوستروف.

من جانبها، قالت كيرستين كوديتس خبيرة الشؤون الداخلية في حزب اليسار وعضو برلمان ولاية سكسونيا إنها تستبعد أن تكون الحادثة حالة فردية وأضافت :" انطباعي هو أن وحدة خاصة مدججة بالسلاح استقلت بنفسها".

وتابعت أنها تنتظر أن يتم التصرف في هذا القطاع الحساس بشكل احترافي ومن ذلك إجراء الرقابة الفعالة " ويبدو أن مثل هذه الرقابة داخل مكتب مكافحة الجريمة لم تتم على الإطلاق أو أنها فشلت تماما".