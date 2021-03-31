محافظ بورسعيد يستقبل رئيس اتحاد الكاراتية

استقبل عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصرى للكاراتية وسامح الشبراوي عضو مجلس الإدارة، وخالد عبد الستار المدير التنفيذي، بديوان عام المحافظة.



وقدم محافظ بورسعيد الشكر إلى اتحاد الكاراتية على اختيار بورسعيد، لإقامة بطولة كأس مصر للكاراتية من الفترة ١ حتى ٢ أبريل وذلك بالمدينة الرياضية.



وأشار المحافظ إلى أهمية استقبال هذه البطولات الرياضية على أرض المحافظة لما لها من مردود إيجابى على جميع الانشطة والمجالات، لافتا إلى أن بورسعيد نجحت في تنظيم العديد من البطولات المحلية والعالمية على أرضها وذلك لما تمتلكة المحافظة من مقومات وبنية رياضية تؤهلها لاستضافة العديد من البطولات.



وأضاف أن المحافظة توفر جميع التسهيلات والإمكانيات التي تساعد على نجاح أي فعالية تقام على أرضها.