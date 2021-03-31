«شاومي» تطلق أول هواتفها الذكية القابلة للطي «مي ميكس فولد»

أطلقت شركة "شاومي" الصينية، رائدة صناعة الهواتف الذكية، أول هواتفها الذكية التجارية القابلة للطي "مي ميكس فولد"، الذي يعتمد على شاشة عرض كبيرة قابلة للطي مشابهة لتصميم هاتفي "سامسونج جالاكسي زد فولد" و"هواوي ميت إكس 2".

وتقدم الشاشة الداخلية ذات تكنولوجيا "أوليد" التي تأتي بقياس 01ر8 بوصة بأبعاد (4:3)، دقة عرض (2480×1860 بكسل)، وتتحمل الطي لنحو 200 ألف مرة بحسب الشركة.. أما الشاشة الخارجية فيصل مقاسها إلى 52ر6 بوصة، وذات معدل انتعاش يصل إلى 90 هيرتز.. كما يحتوي الهاتف على 4 سماعات من نوع "هارمان كوردون" والتي تقول الشركة إنها تعطي صوتا بانوراميا ثلاثي الأبعاد.

ويعتمد الهاتف الجديد على معالج "كوالكوم سنابدراجون 888" ويأتي بخيارات ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت أو 16 جيجا بايت وسعة تخزين داخلية 256 جيجا بايت أو 512 جيجا بايت.. فيما تصل قدرة بطاريته إلى 020ر5 ميللي أمبير/ساعة، وتقول الشركة إنه يدعم الشحن الكهربائي السريع بشكل كامل في غضون 37 دقيقة.

ويعد الهاتف الجديد أول هاتف ذكي يستخدم تكنولوجيا العدسات السائلة في كاميرته الرقمية، وتقول الشركة إنها ستسمح للعدسات القريبة بالاقتراب لمسافة حتى 3 سنتيميترات، مع قدرة تكبير بصري حتى 3 إكس أو 30 إكس من التكبير الهجين.. ويتألف باقي نظام الكاميرا في الهاتف الجديد من مجس رئيسي من نوع "سامسونج إتش إم إكس" بدقة وضوح 108 ميجا بكسل، ومجس للقطات العريضة بدقة 13 ميجا بكسل.

وكانت "شاومي" قد كشفت عن نموذج أولي لهاتفها الجديد القابل للطي قبل نحو عامين، حتى قبل إطلاق "سامسونج" لهاتفها الأول "جالاكسي فولد".