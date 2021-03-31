شركة أسترازينيكا: نحترم قرار ألمانيا بتقييد استخدام لقاحنا ضد كورونا

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قالت شركة استرازينيكا إنها تحترم القرار الذي اتخذته ألمانيا بتقييد استخدام لقاحها ضد فيروس كورونا، ولكنها أكدت أن الهيئات الصحية الأخرى أقرت بسلامة اللقاح.

وقالت الشركة البريطانية-السويدية في بيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "نحترم قرار لجنة اللقاحات بصفتها هيئة استشارية لاستخدام اللقاحات في ألمانيا".

وأضافت "سلامة المريض تظل تمثل أولوية قصوى للشركة".

وأضافت أن تحقيقات الجهات المنظمة البريطانية الأوروبية "لم تستطع إيجاد علاقة بين اللقاح وحدوث جلطات".

ووافقت ألمانيا، أمس الثلاثاء على قصر استخدام لقاح استرازينيكا على من يبلغون من العمر 60 عاما أو أكثر بسبب مخاوف بشأن حدوث جلطات دموية داخلية.

وقالت الشركة "الهيئات المنظمة في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية توصلت إلى أن فوائد استخدام لقاحنا للحماية من هذا الفيروس المميت تفوق بصورة كبيرة مخاطره على جميع الفئات العمرية".