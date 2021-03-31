محكمة تركية تطالب بتعديل لائحة اتهام لحل حزب موال للأكراد

ذكرت المحكمة الدستورية في تركيا أنه يتعين على الادعاء العام تصحيح أخطاء في قرار اتهام يطالب بحل ثاني أكبر حزب للمعارضة في البلاد، استنادًا لما يتردد عن صلته بالإرهاب، وإعادة صياغته.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول التركية، أن المحكمة استشهدت بأخطاء إجرائية في لائحة الاتهام التي تسعى إلى حل حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، وصوتت بالإجماع لإعادة القرار إلى الادعاء العام.

وأضافت الوكالة، أنه من المتوقع أن يصحح الادعاء العام الأخطاء، ثم يعيد إحالة القرار للمحكمة.

ولم يتضح على الفور كم سيستغرق الأمر قبل إعادة تقييم المحكمة للقرار، والبت في قبوله أو رفضه.