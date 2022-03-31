روسيا تكشف إيميلات لنجل بايدن مرتبطة بالأسلحة البيولوجية

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، النقاب عن رسائل بريد إلكتروني تظهر الدور الرئيسي لهانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، في تمويل أبحاث مسببات الأمراض الخطيرة في أوكرانيا.

ونشرت وزارة الدفاع مراسلات بين نجل رئيس الولايات المتحدة وموظفي مكتب الحد من التهديد التابع لوزارة الدفاع الأمريكية، بالإضافة إلى متعاقدين مع وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” في أوكرانيا.

وقال رئيس قوات الدفاع الروسية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، الجنرال ايجور كيريلوف، إن رسائل البريد الإلكتروني تشير إلى أن هانتر بايدن كان له دور فعال في جمع الأموال للمقاولين الأمريكيين، بلاك وفيتش وميتابيوتا، مما مكن الشركات من المشاركة في دراسات مسببات الأمراض على أراضي أوكرانيا.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الدفاع الروسية أن شركة مرتبطة بالبحوث البيولوجية عالية الخطورة في أوكرانيا أسسها هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ويصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجوم على أوكرانيا، الذي بدأ في 24 فبراير، بأنه "عملية خاصة" تهدف إلى نزع سلاح البلاد واجتثاث الأشخاص الذين يصفهم بالقوميين الخطرين.