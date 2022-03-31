دعت دار الإفتاء الفلسطينية، أبناء الشعب الفلسطيني إلى شد الرحال إلى مدينة القدس بما فيها المسجد الأقصى المبارك، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وقال المجلس، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، اليوم الخميس، إن المسجد الأقصى بأمس الحاجة إلى تواجد أبناء الشعب به، في ظل ما يتعرض له من حملة احتلالية شرسة تستهدف وجوده وقدسيته ووحدته، والتي بلغت ذروتها مؤخرا، متمثلة في الاقتحامات الجماعية من قبل المستوطنين، ومحاولة إقامة الصلوات التلمودية فيه وعند بواباته.

وناشد التجار، الابتعاد عن الجشع واحتكار السلع ورفع الأسعار وبيع منتجات المستوطنات والسلع الفاسدة، خاصة في ظل الظرف الاقتصادي الصعب الذي يعيشه قطاع كبير من أبناء الشعب، لا سيما مع تصاعد موجة الغلاء الناجمة عن أزمة وباء «كورونا»، والحرب في أوكرانيا.

ودعا المجلس الشعب الفلسطيني لتمتين وحدة الصف، وإشاعة الصلح، والبعد عن أسباب التناحر والنزاع، خاصة خلال الشهر الفضيل.

وناشد المواطنين استقبال الشهر الكريم بقلوب يعمرها الإيمان، والعزم على أداء فريضة الصيام، وسنة القيام، وأداء زكاة أموالهم، وأن يحافظوا على حرمته في كل مواقعهم، سواء في ذلك، بيوتهم، وشوارعهم، ومؤسساتهم، وأسواقهم، وذلك باجتناب كل ما يتنافى مع حرمته، والتزام ما ينسجم مع روحه وأحكامه.