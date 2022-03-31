أردوغان: التعاون التركي الإسرائيلي يسرع مسار النفط والغاز الطبيعي في شرق المتوسط

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن «التعاون التركي الإسرائيلي سيسرع المسار المتعلق بالنفط والغاز الطبيعي في شرقي المتوسط»، وذلك إذا التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بعد شهر رمضان، واتخذا خطوات فورية.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، مساء الخميس، أوضح أردوغان، أنه أبلغ نظيره الإسرائيلي إسحق هرتسوج، بأن يسمح للفلسطينيين بزيارة المسجد الأقصى، دون تضييق في عيد الفطر.

وفي 9 مارس الجاري، أجرى الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، زيارة إلى أنقرة، تعد الأولى من نوعها والتي يقوم بها زعيم إسرائيلي لتركيا منذ 2008، في إطار سعي البلدين لتجاوز فترة من العداء استمرت سنوات.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال حينها إنهما سيستعرضان في محادثاتهما جميع جوانب العلاقات التركية الإسرائيلية.

وقال هرتسوج للصحفيين في مطار بن جوريون في تل أبيب: «لن نتفق على كل شيء، ومن المؤكد أن العلاقة بين إسرائيل وتركيا شهدت تقلبات ولحظات ليست هينة في السنوات الأخيرة».

وأضاف «لكننا سنحاول استئناف علاقاتنا وبناءها بطريقة محسوبة حذرة باحترام متبادل بين دولتينا».

ومن المجالات ذات الاهتمام لكل من تركيا وإسرائيل الغاز الطبيعي، وأوضح أردوغان أن الزيارة ستؤذن «بحقبة جديدة»، وأن البلدين يمكن أن يعملا معا لنقل الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى أوروبا، إحياء لفكرة طرحت في البداية منذ أكثر من 20 عاما.

ومن الممكن أن تخفف إمدادات الغاز من منطقة البحر المتوسط، اعتماد أوروبا على الغاز الروسي، الذي أصبح موضوعا ساخنا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وما أعقبه من نداءات من القادة الأوروبيين لتقليل اعتماد القارة على الغاز الروسي.