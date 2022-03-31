رئيس «العليا لانتخابات المهندسين»: سنحصل غرامة «جنيه واحد» للممتنعين عن التصويت

نسبة مشاركة المهندسين في الانتخابات كانت متدنية للغاية





أكد المهندس هاني محمود وزير الاتصالات الأسبق ورئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين، إن اللجنة تعهدت منذ أول يوم في تشكيلها أن تدير انتخابات النقابة بحيادية شديدة مهما كانت الضغوط، وبالفعل تعرضنا لبعض الضغوط، ولكننا تمسكنا بالحيادية الكاملة، ووصلنا بالانتخابات لبر الأمان بحيادية وشفافية مطلقة".

وأضاف محمود أثناء تكريم المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، لأعضاء اللجنة العليا المشرفة على انتخابات النقابة الأخيرة والتي أُقيمت نهاية فبراير الماضي وأوائل مارس الجاري، أن تكريم نقيب المهندسين لأعضاء اللجنة هو لفتة كريمة أسعدت كل أعضاء اللجنة.

وأوضح أن انتخابات نقابة المهندسين الأخيرة شهدت إجراءات غير مسبوقة، في مقدمتها إتاحة التسجيل الإلكتروني المسبق للمهندسين قبل الانتخابات واستخدام الحبرالفوسفوري، ومراقبة اللجنة العليا للانتخابات عبر تقنية زووم لجميع اللجان الموزعة على 30 مركزًا انتخابيًّا في 25 محافظة".

وتابع:"التسجيل الإلكتروني للمهندسين المشاركين للانتخابات أتاح للجنة الانتخابات ولأول مرة– ربما في تاريخ مصر كله- أن تحصل غرامة من المهندسين الذين لم يشاركوا في الانتخابات وهي الغرامة التي حددها القانون بجنيه واحد عن كل يوم انتخابي لم يشارك فيه المهندس".

وأكد رئيس اللجنة العليا لانتخابات المهندسين أن نسبة مشاركة المهندسين في الانتخابات كانت متدنية للغاية، فأكبر نسبة حضور في انتخابات النقابة بلغت حوالي 48 ألف مهندس، وهو ما يعادل حوالي 5.% ( نصف في المئة) من إجمالي عدد المهندسين الذي يتجاوز 800 ألف مهندس، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة لرفع نسبة مشاركة المهندسين في الانتخابات حتى 40%، مؤكدا في ذات الوقت صعوبة أن تكون انتخابات النقابة إلكترونية بالكامل لأسباب تقنية.

وتابع: "انتهاء انتخابات النقابة، هي بداية لصفحة جديدة بالنقابة، ولنبدأ جميعا صفحة جديدة من العمل النقابي خلف قائد سفينة نقابة المهندسين "طارق النبراوي"، لتظل نقابة المهندسين أحد أهم النقابات المهنية في مصر والوطن العربي".

وفي نهاية اللقاء قدم المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، درع النقابة وشهادة تقدير لرئيس اللجنة العليا للانتخابات، كما قدم شهادات تقدير لجميع أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، وهم: المهندس أحمد السيد محمد عبدالرازق، والدكتور مهندس معتز طلبة، والمهندس فايق جرجس، والمهندس طارق عبدالمنعم، والمهندس عادل عبدالغني نور الدين، والمهندس مايكل جرجس، والمستشار محمد عبدالكريم غريب، والمستشار محمد عبدالمعطي، والمستشار أيمن فؤاد.