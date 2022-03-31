12 شركة تطلب تصنيع سيارات «مينى فان» ضمن مبادرة إحلال «التوك توك»

الشركات تبدأ الإنتاج بمكون محلى 60%.. والحكومة تدرس النماذج المقدمة للسيارة البديلة



تقدمت 12 شركة عاملة فى مجال تجميع السيارات بطلبات لوزارة التجارة والصناعة للمشاركة فى إنتاج وتصنيع سيارات «مينى فان»، ضمن مبادرة إحلال «التوك توك»، بحسب مصدر حكومى مطلع على الملف لـ«الشروق».

وأضاف المصدر الذى فضل عدم نشر اسمه، أن الوزارة تدرس حاليا الطلبات المقدمة من الشركات، حيث تم عرض ملفات الشركات على وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، بهدف دراستها مع الجهات المعنية الأخرى، موضحا أن الشركات المتقدمة ستبدأ بإنتاج السيارات بديلة التوك توك بمكون محلى يصل إلى 60% بشكل مبدئى، مشير إلى أن بعض هذه الشركات يعمل لأول مرة فى تصنيع التوك توك.

وفى مطلع نوفمبر الماضى، أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة القرار الوزارى رقم 533 لسنة 2021 والخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات «التوك توك»، وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك، «فى إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين»، وفق بيان للوزارة حينها.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة فى وقت سابق إلى أن قرار وقف الاستيراد يستهدف تقنين أوضاع مركبات «التوك توك» المنتشرة فى جميع المحافظات من خلال منح التراخيص للمركبات التى تنطبق عليها الاشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص، مع دراسة إتاحة آليات تمويلية للراغبين فى إحلال «التوك توك» بسيارة مينى فان تعمل بالغاز الطبيعى، على غرار المبادرة التى يتم تنفيذها حاليا للسيارات الملاكى والأجرة والميكروباص.

ولفت المصدر إلى أن بعض الشركات البالغ عددها 12، ستقوم باستيراد مكونات صغيرة لاستكمال عملية الإنتاج بالسوق المحلية فى مصر بشرط ألا يقل المكون المحلى بها عن 6%، مؤكدا أن باقى المصانع ستصنع كافة السيارة البديلة للتوك توك فى مصر.

وقال المصدر إن الشركات تقدمت بنماذج للسيارات المستهدف إحلالها بالتوك توك، وستدرس الحكومة أفضلها لتتماشى مع طبيعة السوق المحلية ومن ثم الاتفاق عليها.

وفى مطلع الشهر الجارى، قال طارق عوض المتحدث باسم مبادرة إحلال المركبات، إن هناك دراسة لضم التوك توك لمبادرة الإحلال، موضحًا أن عرضًا تم تقديمه بأن تكون السيارة «المينى فان» بديلة عن التوك توك لكن عبر مواصفات خاصة، من خلال منحها رخصة أجرة مثل الميكروباص والتاكسى، لكونها ترخص حاليًّا ملاكى فقط.

وأضاف المصدر أن الحكومة ما زالت مستمرة فى دراسة إطلاق خطة لإحلال مركبات التوك توك، وتم الانتهاء من المواصفات الفنية لها، موضحا أن المواصفات الفنية تضمنت أن يكون البديل مركبة رباعية العجلات تشبه السيارات «مينى فان»، وتم الاتفاق على بدء الخطة بالعواصم والشوارع الرئيسية.

وكانت وزارة التجارة والصناعة شكلت لجنة لوضع قواعد وآليات لإحلال المركبات ذات الثلاث عجلات بسيارات نقل ركاب صغيرة «مينى فان».

وأضاف المصدر أن العديد من الوزارات معنية بملف إحلال التوك توك، موضحا أن آخر حصر لإعداده من قبل وزارة التنمية المحلية، كان فى يوليو 2020، وسجل ما يتراوح بين 300 و400 ألف مركبة.