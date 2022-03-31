أمريكا وأستراليا تنتقدان الهند بسبب بحثها لاقتراح روسي يقوض العقوبات

انتقدت الولايات المتحدة وأستراليا الهند بسبب بحثها لاقتراح روسي من شأنه تقويض العقوبات التي فرضتها أمريكا وحلفاؤها، وهو ما يظهر خلافا عميقا بين الشركاء الأمنيين الناشئين.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن هذا يأتي بينما توجه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى دلهي لإجراء محادثات.

وقالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو للصحفيين في واشنطن أمس الأربعاء: "حان وقت الوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ، والوقوف إلى جانب الولايات المتحدة وعشرات الدول الأخرى، والدفاع عن الحرية والديمقراطية والسيادة مع الشعب الأوكراني، وليس تمويل حرب الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين وتأجيجها ومساعدتها".

ووصفت الوزيرة التقارير بشأن بحث الهند للاقتراح الروسي بأنها "مخيبة للآمال للغاية"، مضيفة أنها لم تطلع على التفاصيل.

ومن ناحيته، قال دان تيهان، وزير التجارة الأسترالي الذي تحدث أيضا في الإحاطة، إنه من المهم أن تتعاون الديمقراطيات معا "للحفاظ على النهج القائم على القواعد الذي اتبعناه منذ الحرب العالمية الثانية".

وتعكس التصريحات تزايد عدم الارتياح إزاء الهند بين أعضاء المجموعة الرباعية، وهي مجموعة من الديمقراطيات التي تسعى إلى مواجهة السلوك الواثق والقوي للصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتضم المجموعة إلى جانب الهند كلا من الولايات المتحدة وأستراليا واليابان.