وزارة البيئة تستعرض تقرير حول مشاركة مصر في المبادرة العالمية لإطفاء الأنوار ساعة الأرض 2022

شاركت مصر دول العالم الأحتفال بالمبادرة العالمية لإطفاء الأنوار "ساعة الأرض"، وذلك في يوم السبت الماضي الموافق 26مارس الجاري، وذلك بإطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية غير الضرورية لمدة ساعة من الساعة 8.30 إلى 9.30 مساءً بهدف شحذ الإنتباه بخطورة الإستهلاك المفرط للطاقة وتأثيراتها السلبية على كوكب الأرض وتسببها في تغير المناخ وظاهرة الاحتباس الحراري وحثهم على السلوكيات الإيجابية الرامية إلى الحفاظ على البيئة والكوكب لضمان بيئة ومستقبل مستدام.

وقالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن المبادرة العالمية لاطفاء الانوار هى حدثٌ عالمي سَنوي ينظمه الصندوق العالمى للطبيعة، جاءت هذا العام تحت شعار "نشكل كوكبنا"، معربة عن سعادتها باطلاق الاحتفال هذا العام من مدينة شرم الشيخ مدينة السلام والتي ستشهد استضافة مؤتمر المناخ اخر العام الحالي وخاصة مع اطلاق الحور الوطنى للتغيرات المناخية.

وأضافت أنه شارك في الاحتفال فئات المجتمع من الشباب والاطفال وعدد من اعضاء مجلسى النواب والشورى والاعلاميين والسكان المحليين ورجال الدين والمجتمع المحلى والمجتمع المدني ليعطي رسالة هامة للعالم ان مصر بطوائفها تشارك في مواجهة اثار التغيرات المناخية.

وقد شاركت وزارة البيئة في الحدث العالمي ساعة الأرض من خلال أفروعها الإقليمية المنتشرة بأنحاء مصر وقد جاءت مشاركات أهم الأفرع وهي مشاركة الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بشرق الدلتا.

وتم تنظيم احتفالية بإستاد المنصورة الرياضي بمشاركة الفرق الكشفية وجمعية رواد الكشافة والمرشدات بالتعاون مع كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة، حيث تم تقسيم الأطفال المشاركين لمجموعات البعض شارك في مسابقة تلوين عن الاحتباس الحراري، ومسرح عرائس، وأخرين شاركوا بتشكيل رقم 60 إشارة إلى ساعة الأرض وأعمال فنية .

إضافة إلى مشاركة الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالفيوم، حيث شارك فى ساعة الأرض بالتعاون مع جامعة الفيوم، حيث تم إطفاءالأنوار غير الضرورية بمبنى القبة وإدارات الجامعة من الساعة 8.30 إلى الساعة 9.30، فضلا عن أنه تم تنظيم ندوة للتعريف بساعة الأرض بالمدينة الجامعية للطلاب التي يتضامن فيها العالم كله من أجل توفير الطاقة والمساهمة في حماية كوكب الأرض.

إلى جانب مشاركة الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بأسوان، حيث تم المشاركة فى ساعة الأرض بكنيسة الثلاثة فتية القديسين، وذلك بالتنسيق مع مطرانية أسوان للأقباط الأرثوذكس، تحت شعار: "أنا وكنيستي نشارك في ساعة الأرض"، كما تضمنت الإحتفالية تنظيم ندوة تعريفية بساعة الأرض وأهمية ترشيد استهلاك الطاقة للحد من الملوثات التي لها تأثير مباشر في ظاهرة التغيرات المناخيةوذلك بمشاركة حوالى 300 مشارك من الاطفال والشباب والكبار.

وتمثلت مشاركة الفرع الاقليمى لجهاز شئون البيئة في البحر الأحمر في إطفاء مقر الفرع من الساعة 8:30إلى 9:30 م، كما تم مشاركة عدد من القرى السياحية إطفاء الأنوار كقريتي سي جل والماجيك.

ونظم الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بوسط الدلتا احتفالية للمشاركة فى ساعة الأرض بمقر بيت ثقافة قويسنا، حيث تم إطفاء أنوار لمددة ساعة من 8:30حتى 9:30 م.

وشارك جهاز شئون البيئة بأسيوط في احتفالية ساعة الأرض بديوان عام محافظة أسيوط يوم السبت الماضي الموافق 26 مارس 2022 لمدة ساعة من 8:30حتى 9:30 م، وذلك بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حيث تم إطفاء مبنى ديوان عام المحافظة، وبمشاركة عدد من الشباب والأطفال والعاملين بكلاً من ديوان عام المحافظة وجهاز شئون البيئة.

وتمثلت مشاركة الفرع الاقليمى لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية فى إطفاء مقر الفرع من الساعة 8:30إلى 9:30 م وذلك يوم السبت الماضى 26 مارس 2022.

كما شاركت الوزارة والمحافظات والجهات الحكومية فى ساعة الأرض 2022، حيث شاركت وزارة السياحة والآثار فى المبادرة العالمية ساعة الأرض عن طريق إطفاء أنوار عدد من المعالم السياحية والأثرية لمدة ساعة من 8:30إلى 9:30 م، وتم إطفاء انوار كلاً من «قلعة قايتباى بالإسكندرية، قلعة صلاح الدين بالقاهرة، المسلة الناقصة بأسوان،

معبد الدير البحرى بالأقصر».

وشارك عدد كبير من دواوين عام المحافظات بأنحاء مصر فى المبادرة العالمية ساعة الأرض، حيث تم إطفاء المقرات الإدارية العدد من المحافظة، بالإضافة إلى عدد من المعالم والأماكن الشهيرة بالمحافظات وذلك بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية والأطفال والشباب والكبار.

وقامت محافظة الدقهلية بالمشاركة فى الحدث العالمى ساعة الأرض بإطفاء كشافات استاد ميت غمر الرياضي واطفاء الكشافات وإضاءةالشموع ورفع المطبوعات الخاصة بالمشاركة في ساعة الأرض، كما تم إطفاء الانوار وإضاءةالشموع بقصر ثقافه نعمان عاشور ،بالإضافة المشاركة عدد من مجالس المدن بالمحافظة الدقهلية وعدد من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة، وتم إطفاء أنوار بمكتبة مصر العامة بالمنصورة، فضلا عن مشاركة مديرية الصحة ببورسعيد وحديقة فريال الأثرية فى الحدث العالمى.

وشاركت محافظة الفيوم في ساعة الأرض بإطفاء أنوار عدد من المصالح الحكومية، كما تم إطفاء أنوار مبنى القبة وإدارات جامعة الفيوم من الساعة 8.30 إلى الساعة 9.30 مساء.

وشارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، في المبادرة العالمية ساعة الأرض، حيث تم إطفاء مبنى ديوان عام المحافظة بحضور العاملين بديوان عام المحافظة وعدد من الشباب والاطفال، بالإضافة إلى إطفاء أنوار عدد من المصالح الحكومية الأخرى.

وشاركت عدد من المحافظات الأخرى كالقليوبية، ودمياط، والإسكندرية، والبحر الأحمر في ساعة بإطفاء أنوار مقرات دواوينها لمدة ساعة من 8:30إلى 9:30 م.