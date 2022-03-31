الشرطة الألمانية تسجل قدوم أكثر من 288 ألف لاجئ من أوكرانيا حتى الآن

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الخميس، أن الشرطة الاتحادية سجلت قدوم نحو 5100 لاجئ من أوكرانيا في غضون الـ24 ساعة الماضية.



بذلك يصل إجمالي لاجئي الحرب الأوكرانية القادمين إلى ألمانيا منذ بداية الحرب في الرابع والعشرين من الشهر الماضي إلى 288 ألفا و500 لاجئ.



ولا توجد في الحالات العادية نقاط تفتيش ثابتة على الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي، كما أن الأوكرانيين مسموح لهم بالدخول والإقامة لمدة 90 يوما بدون تأشيرة، ومن ثم فإن من المرجح أن يكون العدد الفعلي للقادمين أعلى بشكل ملحوظ من العدد المسجل.



وأفادت وكالة إغاثة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بأن أكثر من أربعة ملايين شخص غادروا أوكرانيا منذ بداية الحرب.



وكان عدد سكان أوكرانيا قبل اندلاع الحرب يقارب 44 مليون نسمة.