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عبد المنعم سعيد: الأهداف الروسية في أوكرانيا تواضعت

عبد المنعم سعيد
عبد المنعم سعيد
أحمد علاء
نشر في: الخميس 31 مارس 2022 - 12:55 ص | آخر تحديث: الخميس 31 مارس 2022 - 12:55 ص

قال المفكر السياسي الدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، إنّ المفاوضات الروسية الأوكرانية ستستغرق وقتًا طويلًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدّمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أنّ الأهداف الروسية تواضعت بشكل كبير لا سيّما بعد رفع الحصار عن العاصمة الأوكرانية كييف.

وأشار إلى أنّ هذا التواضع في الأهداف سببه التراجع الميداني من جانب وأيضًا قسوة العقوبات الاقتصادية، موضحًا كذلك أن روسيا لم تجد من الصين ما كانت تأمله منها من دعم ومساندة.

ولفت إلى أنّ اللهجة الصينية كانت أكثر برودة من المتوقع لدى الجانب الروسي، مستشهدًا بامتناع الصين عن التصويت عن مشروع قرار بمجلس الأمن يدين العملية الروسية.

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