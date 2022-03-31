بايدن يتحدث إلى بينيت وسط موجة من الهجمات في إسرائيل

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تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الأربعاء وسط موجة من الهجمات في إسرائيل.

وأعرب بايدن عن خالص تعازيه في الهجمات التي وقعت في ثلاث مدن إسرائيلية وأسفرت عن مقتل 11 شخصا، بحسب ما أعلن البيت الأبيض في بيان.

كما شدد على أن الولايات المتحدة "تقف بحزم مع إسرائيل في مواجهة هذا التهديد الإرهابي وجميع التهديدات لدولة إسرائيل".

وجاء في البيان: "عرض الرئيس كل المساعدة المناسبة لحلفائنا الإسرائيليين وهم يواجهون تهديدات لمواطنيهم".

وشهدت إسرائيل هجمات هذا الأسبوع هي الأكثر في تاريخها منذ 16 عاما.