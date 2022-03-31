دبلوماسيون أمميون يهاجمون روسيا في اجتماع بشأن الإنترنت

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وجه دبلوماسيو الأمم المتحدة الذين يجتمعون الأسبوع الجاري لإرساء القواعد والإرشادات الأساسية بشأن كيفية تعامل الدول في الفضاء السيبراني كلمات منتقاه لروسيا، التي دعت لتأسيس مجموعة العمل، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقالت ميشيل ماركوف، ممثلة الولايات المتحدة في الشؤون الفضاء السيبراني في الاجتماع: "روسيا أثارت السخرية بادعائها الريادة في أمور الفضاء السيبراني في الأمم المتحدة".

وذكرت أن روسيا استهدفت بنوكا ومواقع حكومية وكيانات بالقطاع الخاص في أوكرانيا في إطار غزوها بطريقة "مصممة للتأثير على السكان المدنيين".