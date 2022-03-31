أبو الغيط يعرب عن قلقه لعدم حدوث انفراجة سياسية بالسودان

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن قلقه من عدم حدوث انفراجة سياسية سودانية حتى اللحظة لاسيما في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد على مختلف الأصعدة، مما يستوجب تضافر الجهود.

جاء ذلك خلال استقبال أبو الغيط اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، فولكر بيرتس الممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس"، حيث شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول الأوضاع في السودان.

وقال أبو الغيط، إن هذه الظروف تستدعي الحفاظ على كافة عناصر الوحدة ولم الشمل للحفاظ على وحدة البلاد، ومن بينها المؤسسة العسكرية السودانية، بغرض تفادي انزلاق السودان والمنطقة إلى ما لا يحمد عقباه.

وعبر أبو الغيط، في هذا السياق، عن دعم الجامعة العربية الكامل للجهود الرامية لتسهيل المشاورات السياسية الهادفة للخروج من حالة الاحتقان الحالية.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن أبو الغيط، حذر من مغبة استمرار الانقسامات السياسية، كما أكد أهمية وقف التدهور في الوضع الاقتصادي، معبرا في هذا السياق عن استنكاره لاستخدام الوسائل الاقتصادية للضغط على السودان، الذي يمر بظروف لا تسمح له بتحمل أي ضغوطات اقتصادية إضافية من شأنها أن تنال من الشعب السوداني وتزيد من خطورة احتمالات انفجار الأوضاع داخليا.

وأعرب أبو الغيط، في ختام اللقاء، عن تقديره لحرص البعثة الأممية بشكل دائم على إحاطة الجامعة العربية بمستجدات الأوضاع في السودان، مؤكدا على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المستمرين بين الأمم المتحدة والجامعة العربية حول الشأن السوداني، والاستمرار في العمل الجاد الهادف إلى تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والاستقرار.