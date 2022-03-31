وزيرتا التخطيط والتجارة تبحثان مع وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية سبل تعزيز التعاون

التقت كل من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بوزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا بارييفاي، وذلك بمقر وحدة الكويز بوزارة التجارة والصناعة.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة في بيان اليوم الخميس، أن اللقاء تناول بحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، في إطار البروتوكول المشترك الخاص بالمناطق الصناعية المؤهلة "الكويز"؛ بهدف زيادة القدرات التصديرية خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ضوء السعي للتغلب على تداعيات الظروف العالمية الحالية.

وأضافت تم خلال المناقشات تناول أطر التعاون المشترك بين البلدين لتفعيل الإمكانات التجارية والاستثمارية البينية التي يتمتع بها الجانبان، بما ينعكس على زيادة معدلات النمو الاقتصادي بما في ذلك الاستثمار الأمثل لحجم ونطاق اتفاقية "الكويز" وتسهيل نفاذ صادرات عدد من السلع بين البلدين، من خلال الاتفاق على بلورة إجراءات محددة بالتبادل في هذا الإطار.