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الرقابة المالية: معدلات نمو جيدة جدا في نشاط التأمين.. والأزمات قد تصنع فرصا

أحمد علاء
نشر في: الخميس 31 مارس 2022 - 11:42 م | آخر تحديث: الخميس 31 مارس 2022 - 11:43 م

قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنّ معدلات النمو في نشاط التأمين كانت جيدة جدًا، حيث بلغت 20% في حجم الأقساط والاستثمارات والأرباح.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "الصنايعية" عبر شاشة "الشمس"، أن الأزمات لا يُشترط أن تؤدي إلى نتائج سلبية، لكن يمكن في بعض الأحيان استغلال الأزمات لتطوير المنتجات أو صناعة فرص لاختراق شريحة جديدة من الأسواق أو العملاء.

وأوضح أنّ هذا الأمر يحدث خصيصًا وقت الأزمات الصحية مثل جائحة كورونا، حيث حدثت طفرة كبيرة التأمين الطبي خلال الوباء، مشيرًا إلى أنه مع زيادة المخاطر يعمل المواطنون على محاولة تغطيتها.

وأشار عمران، إلى أن الهدف الرئيسي لقطاع التأمين هو تغطية للمخاطر، متوقعًا الاستمرار في تحقيق معدلات نمو جيدة في هذا الإطار.

ونوه بأن هناك الهيئة تشرف على ستة قطاعات بينها سوق المال والبورصة والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي، موضحًا أن قطاع التأمين هو الأكبر من ناحية الحجم، ويلعب دورًا مهمًا في بيئة الأعمال.

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