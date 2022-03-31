الخارجية الإيرانية: الولايات المتحدة تواصل انتهاك الاتفاق النووي

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اتهمت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بمواصلة انتهاك الاتفاق النووي، وذلك بعد إعلان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن عقوبات جديدة ترتبط ببرنامج إيران للصواريخ الباليستية.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا"، اليوم الخميس، عن المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زادة القول: "بينما تدعي الولايات المتحدة أنها مستعدة للعودة إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، تواصل انتهاكه وتنتهك قرار مجلس الأمن رقم 2231".

ووصف المتحدث العقوبات الأمريكية الجديدة بأنها "مؤشر آخر على سوء نوايا الإدارة الأمريكية تجاه الشعب الإيراني".

وقال إن واشنطن "تهدف إلى مواصلة سياستها الفاشلة المتمثلة في ممارسة أقصى قدر من الضغوط على إيران".

ووفقا لما نقلته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية فإن العقوبات الجديدة جاءت ردا على هجوم صاروخي على أربيل عاصمة كردستان العراق في وقت سابق من الشهر الجاري. وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مركزا إسرائيليا في أربيل.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في بيان أمس إن "أنشطة إيران ذات الصلة بالصواريخ الباليستية تستمر في زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط، وستواصل الولايات المتحدة استخدام كل أداة ممكنة لتعطيلها".