شمال سيناء تعلن فقد 9 أختام شعار الجمهورية إبان أحداث يناير

أعلنت محافظة شمال سيناء فقد بصمة لعدد 9 شعار جمهورية في عدد من المصالح الحكومية بالمحافظة إبان أحداث 25 يناير 2011.
محافظة شمال سيناء تعلن فقد 9 اختام
وأعلنت المحافظة فى بيان لها أن تم فقد الاختام ومنطوقهم كالتالي:
-شعار الجمهورية لميناء رفح البري
-شعار الجمهورية لميناء العوجة البري
-شعار الجمهورية لقسم مرور وحدة الشئون الخاصة
-شعار الجمهورية لرخص السيارات
-شعار الجمهورية إدارة المرور رخص القيادة
-شعار الجمهورية قسم المرور وحدة التراخيص
-شعار الجمهورية قسم المرور وحدة التراخيص ببئر العبد
-شعار الجمهورية قسم المرور رخص القيادة
-شعار الجمهورية وحدة مرور رفح
وقالت المحافظة أن تلك الاختام فقدت البصمة بها إبان أحداث25 يناير 2011، وأثبتت المحاضر اللازمة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتطبيق الفقرة رقم 6 مادة 264 من لائحة المخازن.