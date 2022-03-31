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شمال سيناء تعلن فقد 9 أختام شعار الجمهورية إبان أحداث يناير

محافظة شمال سيناء
محافظة شمال سيناء
مصطفى سنجر
نشر في: الخميس 31 مارس 2022 - 3:37 ص | آخر تحديث: الخميس 31 مارس 2022 - 3:37 ص

أعلنت محافظة شمال سيناء  فقد بصمة لعدد 9 شعار جمهورية في عدد من المصالح الحكومية بالمحافظة إبان أحداث 25 يناير 2011.

محافظة شمال سيناء تعلن فقد 9 اختام
وأعلنت المحافظة فى بيان لها أن تم فقد الاختام ومنطوقهم كالتالي: 
-شعار الجمهورية لميناء رفح البري 
-شعار الجمهورية لميناء العوجة البري 
-شعار الجمهورية لقسم مرور وحدة الشئون الخاصة 
-شعار الجمهورية لرخص السيارات 
-شعار الجمهورية إدارة المرور رخص القيادة 
-شعار الجمهورية قسم المرور وحدة التراخيص 
-شعار الجمهورية قسم المرور وحدة التراخيص ببئر العبد 
-شعار الجمهورية قسم المرور رخص القيادة
-شعار الجمهورية وحدة مرور رفح

وقالت المحافظة أن تلك الاختام فقدت البصمة بها إبان أحداث25 يناير 2011، وأثبتت المحاضر اللازمة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتطبيق الفقرة رقم 6 مادة 264 من لائحة المخازن.

 

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