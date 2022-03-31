شمال سيناء تعلن فقد 9 أختام شعار الجمهورية إبان أحداث يناير

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت محافظة شمال سيناء فقد بصمة لعدد 9 شعار جمهورية في عدد من المصالح الحكومية بالمحافظة إبان أحداث 25 يناير 2011.

محافظة شمال سيناء تعلن فقد 9 اختام

وأعلنت المحافظة فى بيان لها أن تم فقد الاختام ومنطوقهم كالتالي:

-شعار الجمهورية لميناء رفح البري

-شعار الجمهورية لميناء العوجة البري

-شعار الجمهورية لقسم مرور وحدة الشئون الخاصة

-شعار الجمهورية لرخص السيارات

-شعار الجمهورية إدارة المرور رخص القيادة

-شعار الجمهورية قسم المرور وحدة التراخيص

-شعار الجمهورية قسم المرور وحدة التراخيص ببئر العبد

-شعار الجمهورية قسم المرور رخص القيادة

-شعار الجمهورية وحدة مرور رفح

وقالت المحافظة أن تلك الاختام فقدت البصمة بها إبان أحداث25 يناير 2011، وأثبتت المحاضر اللازمة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتطبيق الفقرة رقم 6 مادة 264 من لائحة المخازن.