رئيس جامعة العريش يكرم فريق كلية التربية الرياضية

شاركت كلية التربية الرياضية (بنين- بنات) في مهرجان العروض الرياضية للكليات المتخصصة على مستوي الجمهورية، الذي أقيم في صالة الألعاب الرياضية بنادي 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، ثم أقيمت التصفيات النهائية على صالة الدكتور حسن مصطفى، بمدينة 6 أكتوبر بمشاركة (11) كلية مناظرة.

وقد حصلت جامعة العريش على المركز الثانى بنات، والمركز الرابع بنين، وقد قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتكريم الطلاب الفائزين من جامعة العريش.

وقد استقبل الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، الطلاب الفائزون من البنين والبنات و قام بتكرم الطلاب والطالبات المشاركين وقدم لهم الشكر جميعًا وحثهم على بذل المزيد خلال الفترة المقبلة مؤكدًا على دعمة الكامل لجميع الطلاب.