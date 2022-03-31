 الشرطة الفرنسية تطارد مسلحا يحمل كلاشينكوف في محطة قطار ليل شمال البلاد - بوابة الشروق
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الشرطة الفرنسية تطارد مسلحا يحمل كلاشينكوف في محطة قطار ليل شمال البلاد

هديل هلال
نشر في: الخميس 31 مارس 2022 - 5:51 م | آخر تحديث: الخميس 31 مارس 2022 - 5:51 م

تطار الشرطة الفرنسية مسلحًا يحمل «كلاشينكوف»، في محطة قطار ليل شمالي فرنسا، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس، دون الإشارة إلى أية تفاصيل أخرى.

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