قنصل الصين: نتمنى السلام بين روسيا وأوكرانيا

قالت جياو لي ليينغ قنصل الصين بالإسكندرية، إن الصين تتمنى السلام بين روسيا وأوكرانيا، وأن العلاقات بين الصين وروسيا عميقة وبينها وبين أوكرانيا علاقات ودية، متابعة أن الصين ترغب في حل الأزمة ما بين البلدين بطريقة سلمية.



وأضافت القنصل الصيني، في بيان اليوم الخميس، بمناسبة عيد الربيع الصيني، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حضر منذ قريب إلى دولة الصين لحضور اجتماع وزارء الخارجية لبلدان أفغانستان.



وذكرت ليينغ، أن حجم إنتاج الخط الصيني المصري لتصنيع لقاح كورونا وصل إلى 200 مليون جرعة سنويا، مشيدة بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الصين خلال فترة دورة الألعاب الأولمبياد الشتوية؛ الأمر الذي يعكس عمق العلاقات المصرية الصينية و التي ظهرت بوضوح خلال فترة الوباء.



ولفتت القنصل الصيني، إلى التطور المتزايد في العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين في مجال المشروعات، ومن حيث حجم الاستثمار خاصة في مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 2 تريليون دولار عام 2021، مشيرة إلى أن كلا الدولتين يساعدان بعضهما البعض منذ بداية جائحة كورونا.



وتابعت أن هذا العام يشهد مرور 30 عاما على العلاقات بين مدينتي الإسكندرية وشنغهاي، لافتة إلى أنه سوف يتم خلال الفترة المقبلة العديد من الأنشطة الثقافية المشتركة.



وقالت ليينغ، إن المسابقة الفنية التي نظمتها القنصلية المواهب الطلابية الفنية فاز بها 11 طالبًا مصريًا وتتضمن أعمال رسم باليد، مؤكدة أن مثل هذه المسابقات تدفع بالعلاقات الثقافية المصرية الصينية.