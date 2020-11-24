الكهرباء للمواطنين: نخلي بالنا من الاستهلاك حتى لا نفاجأ بأنها خارج الميزانية

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الإنتاج الكهربائي في مصر يلبي كل الاحتياجات، والاحتياطي محترم يتخطى 25%، موضحًا أن أقصى حمل وصلت له الدولة خلال العام الماضي، بلغ 34 ألف ميجاوات.

وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الخميس، أن الاحتياطي الكهربائي يصل إلى 12 ألف ميجاوات، قائلًا إن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية، على تطوير شبكات النقل والتوزيع، والاهتمام بمراجعة برامج الصيانة.

ولفت إلى اهتمام الوزارة بمراجعة والانتهاء من برامج الصيانة، بالتزامن مع مواسم شهر رمضان وارتفاع درجة الحرارة، مؤكدًا أن فرق الطوارئ، تعمل على مدار 24 ساعة، بورديات مستمرة قبل وبعد الإفطار، وخلال الليل والنهار، على مدار الشهر المبارك.

وذكر متحدث الكهرباء أن الفرق تتدخل لإصلاح أي عطل، يبلغ عنه المواطن عبر الخط الساخن 121، والمنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء، متوجهًا بنصيحة للمواطنين: «يتبقى علينا نخلي بالنا من الاستهلاك، حتى لا نفاجأ بأنها خارج ميزانيتنا».

وتوجه بنصائح للمواطنين من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء، ومنها التأكد من نظافة الفلاتر الخاصة بمكيفات الهواء، وعدم خفض درجة حرارتها عن 24 درجة، فضلًا عن التأكد من عدم تسريب الهواء البارد من الأبواب والنوافذ.

ونصح المواطنين بتقليل استخدام الأفران الكهربائية والمايكرويف وغلاية المياه الكهربائية، خلال شهر رمضان، وتشغيل السخان الكهربائي قبل استهلاك المياه بنصف ساعة، إضافة إلى تقليل الإنارة داخل المنزل، وعدم تشغيل أكثر من تليفزيون قدر المستطاع، وإزالة مقبس الأجهزة من مصادر الكهرباء.

وأكد أن الوزارة لديها ما يلبي كل الاحتياجات، لكنها حريصة على ألا يتخطى المواطن ميزانية معينة مقابل استهلاكه»، مشيرًا إلى أن الوزارة في إطار استعدادها لشهر رمضان، تتأكد من جاهزية مولدات الطوارئ في المنشآت الحيوية كمحطات المياه والصرف الصحي والمستشفيات، بالمراجعة والتنسيق بين الجهات المعنية؛ تحسبًا لأي ظروف طارئة.