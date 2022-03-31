قفزة في إنتاج السيارات باليابان خلال فبراير الماضي

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أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الخميس، ارتفاعا كبيرا في إنتاج السيارات باليابان خلال فبراير الماضي، بعد تراجعه نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد ونقص إمدادات مستلزمات الإنتاج.

وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، في بيانات أولية، أن الإنتاج زاد خلال الشهر الماضي بنسبة 10.9%، بعد تراجعه خلال يناير الماضي بنسبة 17.3%.

وأضافت الوزارة أن قطاع التصنيع الياباني بشكل عام أظهر مؤشرات على التعافي خلال فبراير الماضي.

وقالت الوزارة، إن الناتج الصناعي لليابان بشكل عام سجل خلال الشهر الماضي نموا شهريا بمعدل 0.1%، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 0.5% بعد انكماشه بمعدل 0.8% خلال الشهر السابق.

وإلى جانب قطاع السيارات، سجلت قطاعات معدات النقل والآلات نموا ملحوظا في إنتاجها خلال الشهر الماضي وهو ما عوض التراجع في إنتاج قطاع الكيماويات والقطاعات التصنيعية الأخرى.