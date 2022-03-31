السفير السعودي بمصر: دعم متبادل بين البلدين في مختلف القضايا

قال السفير السعودي لدى مصر أسامة نقلي، إن العلاقات بين البلدين تأسست بشكل قوي استنادًا إلى حجم التقارب بين الشعبين قبل بدء العلاقات الدبلوماسية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حوار الخميس» عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن العلاقات السياسية بين البلدين تاريخية وممتدة، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تخدم المصالح المشتركة للبلدين على المستوى الحكومي والشعبي.

وأشار إلى أن البلدين يدعمان بعضهما البعض في مختلف القضايا إذ لا يقتصر الأمر على القضايا السياسية لكن أيضًا القضايا التنموية والاقتصادية.

ولفت إلى أن المملكة من الدول المبادرة في الوقوف بجانب مصر في مختلف الظروف سواء كانت اقتصادية أو سياسية، مؤكّدًا أن المملكة ستظل دائمًا بجانب مصر.

وأمس الأربعاء، أعلنت السعودية، تقديم وديعة بقيمة 5 مليارات دولار، لدى البنك المركزي المصري.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" (رسمية)، إن الوديعة تأتي امتداداً للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع بين السعودية ومصر، وتأكيداً ‏لعمق ‏العلاقات المتجذرة بين البلدين والشعبين.

وشددت على عمق الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات وعلى كل المستويات، واستمرارًا من السعودية ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم في دعم مصر.