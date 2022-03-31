رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: العالم يهدر 30% من الغذاء

قال رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" جيلبرت هونجبو، إن الإهدار العالمي من الطعام تجاوز 30% من الإنتاج الغذائي، لافتا إلى أن التحديات الحالية أكدت أهمية الأمن الغذائي.

ولفت هونجبو، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام"، إلى أن "تحديات الأمن الغذائي مرتفعة الآن وعلى قائمة أعمال كل العالم"، مشيرا إلى أن حوالي 800 مليون شخص ينامون يوميا وهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي فيما جعلت جائحة كورونا الأمر "حادا للغاية".

وبشأن حجم الاستثمارات لضمان الأمن الغذائي، قال هونجبو إن "منظمة الأغذية والزراعة أجرت الكثير من الأبحاث، ونتوقع أن تكون هناك حاجة إلى حوالي 200 مليار دولار أمريكي وهذا مبلغ ضخم جدًا لذلك، نحن بحاجة إلى الاستثمار من الميزانية الوطنية مع المساعدة الإنمائية الدولية وجلب القطاع الخاص".

وأوضح أن استقدام القطاع الخاص لا يقتصر على التمويل فقط بل يشمل أيضًا الجانب التكنولوجي والابتكاري.

وفيما يتعلق بجهود "إيفاد" لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية، قال هونجبو إن "الصندوق يضمن أن البلدان التي يخدمها تعتمد على الحالة الخاصة التي تمر بها، لا نريد أن يكون لدينا حل واحد يناسب الجميع".

وتابع: "في بعض الحالات، يتعلق الأمر بالحصول على الأسمدة أو مساعدة البلدان الأخرى في إدارة ارتفاع الأسعار، ولكن هناك أمر واحد هو أننا نركز على صغار المنتجين وتتمثل استراتيجيتنا في زيادة الاستثمار لزيادة قدرتهم على الصمود ليس فقط في مواجهة الأحداث الحالية ولكن أيضًا لمقاومة جائحة كوفيد-19 وتغير المناخ الذي أدى إلى زيادة الفيضانات".