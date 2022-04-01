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مسؤول بالتموين: استهلاك المواطنين في رمضان يزداد بنسبة 50%

وزارة التموين
وزارة التموين
أحمد علاء
نشر في: الخميس 31 مارس 2022 - 11:28 م | آخر تحديث: الخميس 31 مارس 2022 - 11:28 م

قال المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنّ استهلاك المواطنين للسلع خلال شهر رمضان يزداد بنسبة 50% بسبب العادات المصرية في هذا الشهر.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "المصري أفندي" الذي يُقدمه الإعلامي محمد علي خير، عبر شاشة "المحور"، مساء الخميس، أن هذه الزيادة المعتادة في الاستهلاك صاحبتها جهود حكومية بالعمل على توفير السلع الاستراتيجية أمام المواطنين.

وأشار إلى التنسيق مع التجار والمستوردين والمنتجين والتعرف على حجم الإنتاج الفعلي وكذا حجم الاستهلاك للتأكد من توفر السلع، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق معهم على طرح تخفيضات تتراوح بين 25 و30%.

وأوضح أنه تم أيضًا التنسيق مع المنافذ العارضة سواء التابعة للقطاع الخاص أو العام للتأكيد على ضرورة استفادة المواطن من التخفيضات التي تم الاتفاق عليها، مشدّدًا على أهمية التكاتف بين جميع أطراف المنظومة لخدمة المواطنين.

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