الرئيس الصيني: أفغانستان تمر بمرحلة انتقالية من الفوضى إلى النظام

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قال الرئيس الصيني شي جين بينج إن أفغانستان تمر "بمرحلة انتقالية حرجة من الفوضى إلى النظام".

وجاءت تصريحات شي في بيان مكتوب قبل اليوم الثاني من المحادثات بشأن أفغانستان في تونشي بإقليم آنهوي بجنوب شرق الصين اليوم الخميس.

وقال شي إن "أفغانستان المسالمة والمستقرة والنامية والمزدهرة هي طموح الشعب الأفغاني بأكمله" وتصب في مصلحة جميع الدول.

وأضاف شي أن "الصين تحترم دائما سيادة أفغانستان واستقلالها وسلامة أراضيها، والتزمت بدعم سعيها لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية".

وطغت التوترات بشأن أوكرانيا على المحادثات المنعقدة على مدار يومين بشأن أفغانستان والتي سيحضرها أيضا ممثلون عن الولايات المتحدة والدول المجاورة وحكومة طالبان الأفغانية التي تتولى السلطة منذ آب/أغسطس.

والتقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس الأربعاء نظيره الصيني وانج يي وجها لوجه للمرة الأولى منذ أن بدأت روسيا حربها في أوكرانيا.

وترفض الصين إدانة غزو موسكو لأوكرانيا وتصور الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على أنهما السببان الرئيسيان للأزمة. وعلى غرار روسيا، تصف الصين الصراع بأنه "عملية عسكرية خاصة".