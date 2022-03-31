موسيماني ينفي طلب التعاقد مع مدرب كايزر تشيفز

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نفى بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، طلب التعاقد مع آرثر زواني، المدرب المساعد لفريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وكتب موسيماني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لم أصرح بشأن منتخب جنوب إفريقيا، ما قيل في هذا الصدد أخبار كاذبة، آخر مرة علقت خلالها على نتائج المنتخب كانت قبل 10 سنوات».

وأضاف: «الأمر ذاته فيما يتعلق بانضمام آرثر زواني للأهلي، ربما يكون أيضا مسؤولون عن هذه القصة».

كانت تقارير صحفية في جنوب إفريقيا، قد زعمت في وقت سابق أن موسيماني، طلب انضمام زواني لجهازه الفني في الأهلي.