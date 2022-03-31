مكافآت خاصة في الاتحاد السكندري للفوز على الأهلي

رصد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، مكافآت مالية للاعبي الفريق من أجل تحفيزهم قبل مواجهة الأهلي المقرر لها يوم 6 أبريل المقبل، على أرض ملعب استاد الأهلي وي السلام، ضمن مباريات بطولة الدوري الممتاز، وهي المباراة الأولى فنيا لعماد النحاس مع زعيم الثغر بعد أن تولى مهمة القيادة الفنية خلفا لحسام حسن.

ويسعى الجهاز الفني للاتحاد السكندري لتصحيح المسار واستعادة نغمه الانتصارات من جديد، عقب الخسارة الماضية التي تلقاها أمام الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

واستأنف الفريق تدريباته أمس «الأربعاء» عقب انتهاء الراحة السلبية التي منحها عماد النحاس للاعبين، لمدة 24 ساعة خوفا من تعرض اللاعبين للإصابات البدنية.