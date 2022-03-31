عرضت فضائية «القاهرة والناس»،

البرومو التشويقي الأول لبرنامج «30 وش»، الذي من المقرر أن يقدمه المذيع خالد عليش على شاشتها خلال شهر رمضان المقبل.

ولم تكشف القناة عن طبيعة البرنامج، الذي يعرض حصريًا وتنافس به خريطة برامج شهر رمضان 2022، كي تفاجئ به الجمهور في رمضان.

وقدم الفنان والمذيع خالد عليش، مجموعة من البرامج المميزة التي نالت إعجاب الجمهور، وحصدت نسب مشاهدة كبيرة سواء في الإذاعة أو على شاشات التلفزيون أو حتى على منصات التواصل الاجتماعي.

وانتهت قناة «القاهرة والناس» من إطلاق خريطة أعمالها في رمضان، حيث تشارك بمجموعة مميزة من البرامج والمسلسلات لكبار نجوم الفن في الموسم الرمضاني 2022، وسيشهد رمضان هذا العام تغيير ف ي خريطة برامج القناة، والتي اعتمدت على التنوع في البرامج والدراما.