راغب علامة عن منع غناء مؤدي المهرجانات: النقابة تؤدي دورها

قال المطرب راغب علامة، معقّبًا على قرار منع بعض مؤدي المهرجانات من الغناء من قِبل نقابة المهن الموسيقية، إن الأخيرة تؤدي دورها، لكنّه قلل من تأثير هذه الخطوات بشكل فعلي.

وأضاف خلال مقابلة مع الإعلاميتين سارة المنذر ومنة عامر عبر محطة راديو إنرجي 92.1: "النقابة بتعمل شغلها لكن في الوقت اللي إحنا فيه ده القرارات دي مش هيبقى ليها نتيجة خاصة إننا في عالم الديجتال والسوشيال ميديا".

وتحدث راغب علامة عن الفنان سعد لمجرد، وقال إنه يحبه كفنان لكن حياته الخاصة أمر آخر.

وأوضح أن أكثر برنامج مسابقات أعجب به هو "ذا فويس"، واستطرد:" أحلام أكتر فنانة أحب مشاركتها في برامج المسابقات وهي طيبة جداً، كل النجوم في هذه البرامج كانوا جيدين".

وبسؤاله عن مواصفات السوبر ستار من وجهة نظره، ذكر علامة: "لو هاعمل سوبر ستار على مزاجي هختار صوت أمال ماهر وشخصية ماجدة الرومي وشكل هيفاء وهبي بس مش دلوقتي من 10 سنين وذكاء عمرو دياب".

وحدّد علامة مطربيه المفضلين قائلا:"وأنا مكتئب بحب أسمع فيروز.. وفي الصباح أسمع ماجدة الرومي.. وأنا سهران بحب أسمع أم كلثوم.. وأنا بلعب رياضة مش بحب أسمع مزيكا".