الدولي الجزائري عيسى ماندي: عدم تمثيل شعب بلادي في كأس العالم خيبة كبيرة

قال الدولي الجزائري عيسى ماندي، مدافع نادي فياريال الإسباني، اليوم الخميس، إن عدم تمثيل الشعب الجزائري في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، يمثل "خيبة كبيرة".

وكتب ماندي في رسالة للشعب الجزائري نشرها على حسابه في تطبيق الصور "انستجرام": "بعد هذا الوقت الصعبوالمؤلم وقبل أن أغادر قليلا مواقع التواصل الاجتماعي، أود أن أشكركم على كل الرسائل ودعمكم غير المشروط. إنني حزينلعدم جعلكم سعداء، ولعدم تحقيق هدفنا. رغم كل المجهودات، انها خيبة كبيرة لعدم تمثليكم في كأس العالم".

وأضاف "كلنا نشعر بالخيبة ومنهارين، وسيكون صعب تقبله، لنبقى متحدين مثلما كنا في السنوات الاخيرة. بعد هذاالإخفاق من المهم تقييم وتحليل هذه الوضعية من أجل التفكير في المستقبل. المنتخب الوطني سينهض كالعادة لان هذاالشعب يستحقه".

وفشلت الجزائر في بلوغ المونديال بعد خسارتها أمام ضيفتها الكاميرون 1 - 2، أول أمس الثلاثاء في إياب الدور المؤهللنهائيات كأس العالم، رغم فوز الخضر ذهابًا 1 - صفر.